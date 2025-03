Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lunedì 31 marzo la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la prima puntata della quinta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 31 marzo: ospiti e cast

Co-conduttrice sarà Elodie che si sfiderà con la classica Annalaisa di Brenda Lodigiani che darà poi vita a una Marcella Bella esilarante. In questa nuova edizione però il cast si arricchisce anche di due volti nuovi: Giulia Vecchio, che fin dalla prima puntata interpreterà Monica Setta, e Carlo Amleto, pronto a stupire con performance musicali inaspettate.

Inoltre il programma porterà in scena un mix irresistibile di imitazioni e personaggi: Valentina Barbieri nei panni di Michelle Hunziker, Max Giusti si sdoppia tra Renato Zero e Antonino Cannavacciuolo, mentre Ubaldo Pantani esordisce con un Massimo Cacciari tutto da ridere. Giovanni Vernia reinterpreta Damiano David in chiave originale, Alessandro Betti diventa il nuovo disturbatore in studio, Stefano Rapone parodia i monologhi drammatici de “Le Iene” e Gigi e Ross si trasformano in Pio e Amedeo. Edoardo Ferrario torna nei panni di Maicol Pirozzi, e ogni puntata si apre con l’inconfondibile annuncio personalizzato di Toni Bonji.

La musica resta un pilastro del programma targato Gialappa’s Band: i Neri per Caso saranno protagonisti della prima puntata insieme a Elodie e Maurizio Capone & Bung Bangt, sulle note di Superstition e As di Stevie Wonder. A dirigere le esibizioni musicali, come di consueto, il Maestro Vittorio Cosma. Infine Marcello Cesena e Simona Garbarino torneranno con un nuovo episodio di Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer della nuova stagione.

La nuova stagione del #GialappaShow sta arrivando. Nel frattempo godetevi questi momenti inediti 🤩 L’appuntamento è per lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8! pic.twitter.com/ZK9zbLthje — TV8 (@TV8it) March 28, 2025

