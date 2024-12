Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

A quattro anni dalla serata evento di Castellitto: Raiuno ripropone un classico del teatro italiano: giovedì 26 dicembre 2024 alle 21:25, andrà infatti in onda Natale in casa Cupiello, rivisitazione della celebre opera teatrale di Edoardo De Filippo, portata in scena per la prima volta nel 1931.

In questo caso però si tratta della versione di Vincenzo Salemme, che veste i panni di Luca Cupiello, bei quali l’attore si immerge anima e corpo nel rito natalizio, rivivendo le emozioni e le ansie di un personaggio che ha segnato la storia del teatro italiano.

Natale in casa Cupiello, la trama

Natale in casa Cupiello è un classico del teatro napoletano che racconta le vicende di una famiglia borghese durante le festività natalizie. Il protagonista, Luca Cupiello, è un uomo ossessionato dalla perfezione del suo presepe, simbolo della sua ricerca di un Natale ideale.

La sua famiglia, però, è tutt’altro che perfetta: la moglie Concetta è stanca delle sue manie, il figlio Tommasino è un giovane apatico e disinteressato, e lo zio Pasquale è un personaggio burbero e litigioso.

La situazione si complica ulteriormente quando la figlia Ninuccia rivela di voler lasciare il marito, un uomo più anziano e ricco, per amore di un altro uomo. Questo evento sconvolge l’equilibrio familiare e mette a dura prova la pazienza di Luca Cupiello.

La commedia, tra il comico e il drammatico, esplora i temi dell’ipocrisia borghese, dei rapporti familiari, della ricerca della felicità e dell’importanza delle tradizioni. Il presepe diventa così il simbolo di un mondo ideale che si scontra con la realtà, e Luca Cupiello rappresenta la figura del sognatore che cerca di mantenere viva la magia del Natale nonostante le difficoltà della vita.

Natale in casa Cupiello, il cast

Vincenzo Salemme, Luca Cupiello

Antonella Cioli, Concetta

Antonio Guerriero, Tommasino

Franco Pinelli, Pasquale

Vincenzo Borrino, Nicola Percuoco

Sergio D’Auria, Vittorio Elia

Fernanda Pinto, Ninuccia

Oscarino Di Maio, Raffaele

Agostino Pannone, Luigi Pastorelli

Pina Giarmanà, Carmela

Geremia Longobardo, Il dottore

Nuvoletta Lucarelli, Olga Pastorelli

Gennaro Guazzo, Alberto

Marianna Liguori, Rita

