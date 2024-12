Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Una tata magica. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una tata magica – Trama

Una tata magica è un film per la televisione che porta una ventata di magia e calore nelle case durante le festività natalizie. La pellicola, tratta dal romanzo di Debbie Macomber, racconta la storia di Seth Webster, un padre vedovo che fatica a gestire i suoi due gemelli di sei anni, Jason e Judd.

La trama

Seth, sopraffatto dalle responsabilità di crescere da solo i suoi figli, si trova in difficoltà a conciliare il lavoro con la vita familiare. I gemelli sono pieni di energia e creano scompiglio ovunque vadano, mettendo a dura prova la pazienza del padre.

Proprio quando sembra che la situazione sia ingestibile, nella loro vita arriva Mrs. Miracle, una misteriosa e affascinante tata che sembra avere un tocco magico. Con la sua gentilezza e la sua saggezza, Mrs. Miracle riesce a trasformare la casa dei Webster in un luogo pieno di gioia e armonia.

Grazie alla tata, Seth e i suoi figli imparano a comunicare meglio, a superare le loro difficoltà e a riscoprire il valore della famiglia. La storia è un mix di commedie, momenti emozionanti e un pizzico di magia, perfetto per essere gustato durante le festività natalizie.

Una tata magica – Cast

Doris Roberts nei panni di Mrs. Miracle: L’enigmatica e affascinante tata che porta la magia nella vita dei Webster.

James Van Der Beek nei panni di Seth Webster: Il padre vedovo alle prese con la crescita dei suoi figli.

Erin Karpluk nei panni di Reba Maxwell: La migliore amica di Seth e zia dei gemelli.

Michael Strusievici e Valin Shinyei nei panni di Judd e Jason Webster: I due gemelli pieni di energia e creatività.

