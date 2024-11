Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Mia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mia – Trama

“Mia” è un dramma che affronta il delicato tema del rapporto tra genitori e figli adolescenti, in particolare quando quest’ultimi si trovano a confrontarsi con situazioni pericolose.

Sergio, interpretato da Edoardo Leo, è un autista di ambulanza che, insieme alla compagna Valeria, vive con la figlia adolescente Mia. La loro vita apparentemente tranquilla viene sconvolta dall’arrivo di Marco, un ragazzo più grande che inizia a corteggiare Mia.

Sergio, preoccupato per la figlia, inizia a notare dei cambiamenti nel suo comportamento e sospetta che qualcosa non vada. Le sue preoccupazioni si rivelano fondate quando scopre che Mia è coinvolta in una relazione tossica e manipolatoria con Marco.

Mia – Cast

Edoardo Leo: Interpreta Sergio, il padre di Mia, un uomo premuroso e protettivo.

Greta Gasbarri: Interpreta Mia, l’adolescente coinvolta in una relazione tossica.

Milena Mancini: Interpreta Valeria, la compagna di Sergio.

Riccardo Mandolini: Interpreta Marco, il ragazzo più grande che manipola Mia.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram