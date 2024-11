Questa sera, venerdì 22 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Una notte al museo 2 – la fuga. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una notte al museo 2 – la fuga – Trama

Dopo le avventure al Museo di Storia Naturale, Larry Daley, interpretato da Ben Stiller, ha lasciato il lavoro di guardiano notturno per dedicarsi agli affari. Ma la tranquillità non dura a lungo!

Una sera, riceve una disperata telefonata da Jedediah, il piccolo cowboy. Sembra che tutti gli oggetti esposti al museo siano stati trasferiti allo Smithsonian Institution e che siano stati riportati in vita grazie alla tavoletta magica. Ma c’è un problema: il malvagio faraone Kahmunrah, fratello di Ahkmenrah, è riuscito a liberarsi e sta seminando il caos.

Larry non può fare a meno di tornare in azione e salvare i suoi amici. Si ritrova così a vivere un’altra notte folle e piena di pericoli, dove dovrà affrontare mummie, dinosauri e altri incredibili personaggi storici.

Una notte al museo 2 – la fuga – Cast

Ben Stiller: Nei panni di Larry Daley, l’impiegato di museo che diventa l’eroe della situazione.

Amy Adams: Interpreta la nuova guardia notturna del museo, con cui Larry instaura un’amicizia speciale.

Owen Wilson: Torna a prestare la voce a Jedediah, il piccolo cowboy sempre pronto all’avventura.

Robin Williams: Nella parte di Theodore Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti sempre pieno di energia.

Hank Azaria: Doppia il faraone Kahmunrah, il cattivo della storia.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram