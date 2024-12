Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

lunedì 30 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film La Valanga Azzurra. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La Valanga Azzurra – Trama

Il documentario di Giovanni Veronesi ci trasporta negli anni ’70, quando la nazionale italiana di sci alpino dominava la scena internazionale. Conosciuta come “La Valanga Azzurra”, questa squadra di campioni ha conquistato cinque Coppe del Mondo e numerose medaglie olimpiche e mondiali.

Veronesi, con la maestria che lo contraddistingue, ripercorre le gesta di atleti leggendari come Gustav Thöni, Piero Gros, Paolo De Chiesa e tanti altri, guidati dal carismatico allenatore Mario Cotelli. Attraverso interviste esclusive, immagini d’archivio e ricostruzioni, il regista ci svela i retroscena di un’epoca d’oro dello sport italiano, fatta di successi, rivalità, sacrifici e un’amicizia indissolubile.

La Valanga Azzurra – Cast

Gustavo Thöni: Uno dei più grandi sciatori di sempre, considerato il leader della Valanga Azzurra.

Piero Gros: Campione olimpico e simbolo della velocità italiana.

Paolo De Chiesa: Un altro talento straordinario, capace di primeggiare in tutte le specialità.

Mario Cotelli: L’allenatore che ha forgiato una generazione di campioni.

