Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Questi fantasmi!. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Questi fantasmi! – Trama

“Questi fantasmi!” è una commedia basata sull’omonima opera teatrale di Eduardo De Filippo, riadattata per il grande schermo da Alessandro Gassmann. La storia ruota attorno a Pasquale Lojacono, un uomo che si trasferisce con la moglie Maria in un grande appartamento. L’affitto è particolarmente vantaggioso, ma c’è un motivo: la casa ha la fama di essere infestata dai fantasmi.

Pasquale, in cambio dell’alloggio, accetta di sfatare questa leggenda. Tuttavia, strani eventi cominciano a verificarsi: riceve visite notturne, denaro misterioso e messaggi inquietanti. Inizialmente convinto di avere a che fare con spiriti benevoli, Pasquale si troverà presto coinvolto in una serie di equivoci e situazioni comiche.

Questi fantasmi! – Cast

Massimiliano Gallo: interpreta Pasquale Lojacono, il protagonista alle prese con i presunti fantasmi.

Anna Foglietta: nel ruolo di Maria, la moglie di Pasquale, coinvolta nelle strane vicende della casa.

Alessio Lapice: interpreta Alfredo, l’amante di Maria, un personaggio chiave nella trama.

Maurizio Casagrande: completa il quartetto principale con un ruolo di rilievo.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram