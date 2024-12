Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 30 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il Cavaliere Oscuro. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Cavaliere Oscuro – Trama

Il Cavaliere Oscuro, secondo capitolo della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan, approfondisce l’oscura Gotham City. Batman (Christian Bale), un vigilante mascherato, si trova ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia: il Joker (Heath Ledger), un anarchico psicopatico che mira a seminare il caos nella città. Mentre Batman cerca di mantenere l’ordine, il procuratore distrettuale Harvey Dent (Aaron Eckhart), soprannominato “Due Facce”, subisce una trasformazione brutale che lo porterà a diventare un criminale assetato di vendetta.

Il Cavaliere Oscuro – Cast

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Heath Ledger: Il Joker (postumo vincitore dell’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista)

Aaron Eckhart: Harvey Dent / Due Facce

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Gary Oldman: Commissario James Gordon

Maggie Gyllenhaal: Rachel Dawes

Morgan Freeman: Lucius Fox

