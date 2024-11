Sabato 9 novembre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “A cuore aperto”, trentacinquesimo e penultimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/35

Ferman torna in ospedale, un’ombra di preoccupazione sulla sua faccia. L’operazione della figlia di Tanju è un’incognita, un’operazione delicata che mette a dura prova tutti. Nel frattempo, la proposta di Ferman ad Ali aleggia nell’aria, un’offerta che intralcia i piani di tutti. Vuslat, divisa tra lealtà e amore, cerca di consigliare Ali, ma la decisione è troppo pesante da portare.

Tanju, intanto, combatte con i fantasmi del passato, mentre Nazlı, di fronte all’eventuale partenza di Ferman e Ali, si ritrova a immaginare un futuro incerto per l’ospedale e per lei stessa. Sul finale, Ali sembra pronto a lasciare l’ospedale, ma lo sguardo di Nazlı lo trafigge. Lei non si arrende e cerca, con tutte le sue forze, di farlo cambiare idea.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 35 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.

