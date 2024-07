Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 17: Protezione

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 5 agosto 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Protezione”, 17esimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 17

La scena si apre con Reyyan che affronta Azize nella sua camera, lasciandola in preda al panico. Miran, dopo aver inseguito un uomo alla ricerca dell’auto colpita dai proiettili, avverte Firat: “Non diremo a nonna cosa sto facendo.”

Azize legge la lettera di Reyyan: “È arrivato il momento di pagare per i giochi che hai costruito e per le vittime dei tuoi giochi, Azize Aslanbey.” Azize porta Mamoud, la guardia, in un luogo isolato e lo mette alla prova con una pistola. Lui è disposto a spararsi.

Miran invita Melike a visitare Reyyan. Quando arriva, Sultan va su tutte le furie. Reyyan dice a Miran: “Parlerò con Azat, non chiedo permesso. Sono tua moglie, non tua schiava.” Reyyan e Miran litigano in macchina. Lei getta fuori dal finestrino il bossolo.

Hanife ricatta Handan: “Dirò a tutti che hai mandato Reyyan da Miran se non mi aiuti a diventare la moglie di Nasuf.” Reyyan incontra Azat al giardino del tè. Gonul affronta Azize: “Dammi indietro mio fratello o lo troverò io e brucerò tutto ciò che mi ostacola.” Miran e Reyyan hanno una cena romantica e ballano su un tetto. Sono quasi baciati.

Hazar ha un incontro segreto con Esma: “Sai che non ho ucciso Dilsha. Come hai potuto lasciare che Miran crescesse pensando il contrario?” Miran dice a Reyyan in camera da letto: “Possiamo dormire insieme stanotte? … Non ti toccherò finché non sarai pronta.” Reyyan incolla il bossolo.

La puntata termina con una cena comunitaria organizzata da Miran nella piazza, dove porta Azize e Reyyan per dimostrare l’unità familiare. Azize dice a Miran: “Tua moglie ti ha sposato per salvare Azat.” Reyyan: “Racconta a Miran della lettera che hai ricevuto quando sono stata rapita…”

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.