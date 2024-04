Hercai Amore e Vendetta su Real Time: cast, quante puntate e streaming

Seguici su Whatsapp - Telegram

Real Time, il canale in chiaro visibile sul numero 31 del digitale terrestre, visto il successo del Dottor Alì, insiste sulle serie turche e da lunedì 15 aprile propone in prima serata Hercai Amore e Vendetta . La serie è incentrata su un amore travagliato alla Romeo e Giulietta, visto l’odio tra le due famiglie dei protagonisti.

Hercai Amore e Vendetta : trama

La protagonista è Reyyan Şadoğlu, interpretata da Ebru Şahin, una giovane donna appartenente a una delle famiglie più potenti di Midyat. La sua vita viene sconvolta quando incontra Miran Aslanbey, interpretato da Akın Akınözü, un affascinante uomo d’affari in cerca di Vendetta contro la famiglia Şadoğlu per la morte dei suoi genitori.

Miran e Reyyan si innamorano perdutamente, ma il loro amore è ostacolato dall’odio che divide le loro famiglie e dai segreti del passato. I due dovranno affrontare numerose sfide per poter stare insieme e superare le barriere che li separano.

Hercai Amore e Vendetta: cast

Ebru Şahin nella parte di Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Akın Akınözü nella parte di Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ayda Aksel nella parte di Azize Aslanbey/Şadoğlu

Oya Unustası nella parte di Gönül Aslanbey/Şadoğlu

Gülçin Santırcıoğlu nella parte di Sultan Aslanbey

Feride Çetin nella parte di Zehra Şadoğlu

Ebrar Alya Demirbilek nella parte di Gül Şadoğlu/Hanım

Macit Sonkan nella parte di Nasuh Şadoğlu

Ahmet Turgutul nella parte di Cihan Şadoğlu

Serhat Tutumluer nella parte di Hazar Şadoğlu

Nazan Keskin nella parte di Şirin Aslanbey

Gürbey İleri nella parte di Fırat Aslanbey

Aysun Güvenç nella parte di Didem Aslanbey

Serkay Tütüncü nella parte di Harun Şadoğlu

İlay Erkok nella parte di Yaren Şadoğlu

Ahmet Kayakeser nella parte di Aslan Aslanbey

Mahir Berk Öner nella parte di Emre Aslanbey

Başak Gümülcinelioğlu nella parte di Menekse Aslanbey

Hercai Amore e Vendetta: quante puntate sono

Hercai Amore e Vendetta (in turco semplicemente “Hercai” ovvero “Viola del pensiero”) è giunto alla terza stagione e in madrepatria, dove è in onda dal 2019, ha un successo colossale. Al momento sono state trasmesse 69 puntate suddivise in tre stagioni.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

Le puntate della serie Hercai Amore e Vendetta saranno visibili anche in streaming su Discovery+. Di seguito il link alle puntate già disponibili.

Stagione 1

Puntata 1 – Destini incrociati

Puntata 2 – La scelta

Puntata 3 – Sposami!

Puntata 4 – Azioni e conseguenze