Lunedì 18 novembre la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la quinta puntata della quarta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 18 novembre: ospiti e cast

Co-conduttrice sarà Noemi (vedi trailer), ma anche Giuliano Sangiorgi sarà il protagonista musicale della serata. Il frontman dei Negramaro si esibirà in un duetto al fianco di Annalaisa e si unirà ai Neri per Caso e ai Fratelli Cutello in una cover originale di “Kashmir” dei Led Zeppelin. Ma non finisce qui: Sangiorgi ci delizierà con un’esibizione al “Caffè Letterario”, dove dovrà affrontare le irriverenti domande del Mago Forest.

Non mancheranno le rubriche di successo come “Tutta la verità” e “Case che non ti puoi permettere a prima vista”, per una serata all’insegna del divertimento e della satira. Immancabili i Neri per Caso e Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa). Subito sotto il trailer.

Cara Noemi forse non hai letto bene il contratto 😂

Altro che cantare al baratro… ti andrà molto meglio! Sarai la co-conduttrice della quinta puntata ✨ L’appuntamento con il #GialappaShow è per lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. pic.twitter.com/MnvWiViKOB — TV8 (@TV8it) November 15, 2024

