Stasera, domenica 6 aprile 2025, nuova puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi collaboratori di sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

La puntata si apre con un ospite d’eccezione: Usain Bolt, leggenda dell’atletica mondiale. L’uomo più veloce della storia, con 11 ori ai Mondiali e 8 alle Olimpiadi, detiene ancora i record dei 100, 200 metri e della staffetta 4×100. Fabio Fazio lo accoglierà in esclusiva per inaugurare la serata.

Il programma prosegue con Alberto Angela, che parlerà del ritorno su Rai 1 di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, dopo gli speciali su Sicilia e Pompei. Seguirà Belén Rodriguez, protagonista della quinta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in onda il giovedì sul NOVE fino al 24 aprile 2025.

Spazio alla musica con Sangiovanni, che presenterà in anteprima tv il singolo “Luci allo xeno”, in uscita il 9 aprile. Tra gli ospiti anche Dante Ferretti, scenografo tre volte premio Oscar, che discuterà del suo libro “Bellezza imperfetta. Io e Pasolini”, e Antonio Scurati, con l’ultimo capitolo della sua saga su Mussolini, “M. La fine e il principio”, in libreria dall’8 aprile.

Completano il cast Giuseppe Curigliano, oncologo di fama e futuro presidente dell’ESMO, Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, e i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala e Massimo Giannini, per un mix di cultura, scienza e attualità.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

