Questa sera, sabato 5 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Madagascar 3. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Madagascar 3 – Trama

Alex il leone, Marty la zebra, Gloria l’ippopotamo e Melman la giraffa, dopo le peripezie in Africa del secondo film, sono ancora lontani dal loro amato zoo di New York. Per rientrare, decidono di raggiungere Montecarlo, dove i pinguini e le scimmie si stanno godendo i frutti di un colpo al casinò.

Qui, però, attirano l’attenzione del capitano Chantel DuBois, un’implacabile agente del controllo animali francese che vuole la testa di Alex come trofeo. Per sfuggirle, i quattro si uniscono a un circo itinerante in crisi, insieme ai lemuri Re Julien, Maurice e Mortino. Con l’aiuto di nuovi amici come Vitaly la tigre, Gia il giaguaro e Stefano il leone marino, rivitalizzano lo spettacolo circense, attraversando l’Europa in un viaggio rocambolesco. Alla fine, tornati a New York, scoprono che il loro posto è ormai con il circo, scegliendo la libertà invece della cattività.

Madagascar – Cast e doppiatori

Ben Stiller: Alex, il leone

Chris Rock: Marty, la zebra

David Schwimmer: Melman, la giraffa

Jada Pinkett Smith: Gloria, l’ippopotamo

Sacha Baron Cohen: Re Julien XIII, il lemure

Frances McDormand: Capitano Chantel DuBois

Jessica Chastain: Gia, il giaguaro

Bryan Cranston: Vitaly, la tigre

Martin Short: Stefano, il leone marino

Doppiaggio italiano:

Alessandro Besentini (Ale): Alex

Francesco Villa (Franz): Marty

Roberto Gammino: Melman (sostituisce Fabio De Luigi dei primi film)

Chiara Colizzi: Gloria (sostituisce Michelle Hunziker)

Oreste Baldini: Re Julien

Barbara Castracane: Chantel DuBois

Chiara Gioncardi: Gia

Fabrizio Pucci: Vitaly

Stefano Benassi: Stefano

