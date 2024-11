Lunedì 18 novembre 2024 va in onda la terza puntata della settima stagione di Little Big Italy, dedicata a Hanoi, capitale del Vietnam. Il programma viene trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella.

La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono il veneto Giacomo detto il Re del Carboidrato, l’architetto napoletano Gaetano, molto orgoglioso delle sue origini e la toscana di origine siciliana Lidia; i ristoranti in gara sono Gioia, Vinci e Giovanni’s. Alla fine ha vinto…

Hanoi: la città che vive all’aperto. 🛵 Tra vicoli animati e sapori unici, @panellafra è in missione per scovare i veri piatti italiani nella capitale del Vietnam! 🇮🇹#LittleBigItaly torna lunedì in prima serata sul #NOVE pic.twitter.com/0PZVLNNoiP

— NOVE (@nove) November 12, 2024