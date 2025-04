Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona, torna domenica 6 aprile alle 20:30 su Rai 3 con Ragazzi Fuori, un’inchiesta che porta i telespettatori nei carceri minorili di Nisida a Napoli e Cesare Beccaria a Milano. Qui, tra rivolte continue e storie di dolore, si incontrano adolescenti detenuti, operatori e polizia, in un viaggio che oscilla tra disagio e speranze di recupero.

In “Aspettando PresaDiretta”, viene introdotto un segmento dedicato al nuovo Codice della Strada, che esplora temi critici come il traffico e le distrazioni alla guida, spesso legate all’uso improprio del cellulare, un fattore che contribuisce all’alto numero di incidenti mortali in Italia, tra i più elevati in Europa. Le testimonianze di Francesco Valdiserri e Simone Sperduti si intrecciano alle analisi degli esperti Daniele Grassucci e Stefano Guarnieri, i quali esaminano le nuove norme, sottolineando come l’inflazione e altri elementi abbiano influito su reddito e sicurezza dei lavoratori.

Successivamente, “PresaDiretta” si concentra sul tema dei migranti, offrendo uno sguardo all’interno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, dove emergono condizioni difficili, abusi e casi di autolesionismo tra i giovani detenuti. Il programma racconta le esperienze dei primi migranti trasferiti in Albania e ricorda la tragica morte di Moussa Diarra, avvenuta davanti alla stazione di Verona. L’inchiesta si sposta poi in Spagna, analizzando le politiche migratorie del governo Sanchez, che mirano a regolarizzare un milione di persone nei prossimi tre anni. Firmata da Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis, l’indagine evidenzia le criticità delle politiche italiane, tra lungaggini burocratiche, ritardi negli appuntamenti e ostacoli al diritto d’asilo.

PresaDiretta puntata in streaming

L’appuntamento con la puntata di PresaDiretta è per stasera alle 21.20 circa su Rai3. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link.

