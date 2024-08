Fragili, la serie TV su Canale 5: quando esce, trama, puntate e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

In pieno agosto, Mediaset annuncia in prima visione assoluta una nuova miniserie che andrà in onda su Canale 5. Stiamo parlando di Fragili, la fiction girata nelle Marche tra Sirolo e Numana e che pone l’attenzione su una tematica molto spesso trascurata: l’integrazione generazionale e il confronto tra giovani e anziani. Prodotta dalla Sunshine e diretta da Raffaele Mertes, Fragili vanta un cast composto da volti noti del mondo della televisione, come Barbara Bouchet e Massimo Dapporto, e racconta una storia ispirata liberamente a fatti reali.

Trama Fragili

Fragili narra di un gruppo di anziani che, ritrovatosi improvvisamente sfrattati dalla propria casa di riposo, sono accolti in una comunità educativa per ragazzi orfani. Dopo un’iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniscono in un’unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati.

Fragili: quando esce e quante puntate

Fragili è una miniserie che si compone di sole due puntate. Entrambe verranno trasmessa su Canale 5 in prima visione nella serata di venerdì 16 agosto 2024: la prima parta andrà in onda a partire a dalle ore 21.15, mentre la seconda viene trasmessa a partire dalle ore 23.20.

Fragili serie TV in streaming

Sùbito dopo la messa in onda televisiva, sarà possibile vedere Fragili in modalità on demand, cioè senza alcun vincolo d’orario. Le due puntate, infatti, saranno rese disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.

Cast Fragili: attori

Il cast di Fragili vede alcuni attori già noti al grande pubblico, come Massimo Dapporto, Corinne Clery, Irene Ferri, Barbara Bouchet e Maurizio Mattioli. Oltre a loro, il cast di compone di Raniero Monaco Di Lapio, Mino Abbacuccio, Salvatore Misticone, Irene Ferri, Crisula Stafida, Enzo Decaro, Barbara Alberti, Francesco Casibba, Pepe Lin, Shaen Barletta, Abduul Cisse, Andrea Verticchio e, per la prima volta nei panni di attore, Filippo Bordignon, atleta e ballerino affetto da sindrome di down.