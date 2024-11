Giovedì 21 novembre nuova puntata della seconda stagione di “Delitti in Famiglia” come sempre condotta da Stefano Nazzi. in questo caso di parlerà dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il caso Chiara Poggi

Il documentario si concentra sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Attraverso interviste, ricostruzioni e analisi, il programma cerca di ricostruire gli eventi, le indagini e i processi che hanno caratterizzato questa complessa vicenda giudiziaria.

L’omicidio di Chiara Poggi è stato uno dei casi di cronaca nera più seguiti in Italia, e il documentario ha offerto un nuovo punto di vista su una vicenda che ha appassionato e diviso l’opinione pubblica. Inoltre, il caso Poggi ha messo in luce le difficoltà e le contraddizioni del sistema giudiziario italiano, con errori investigativi, perizie controverse e lunghi processi.

Il documentario cerca dunque di fare luce su un caso che ha lasciato molte domande aperte, offrendo un’analisi approfondita delle prove e delle testimonianze.

Delitti in famiglia in streaming

Come nella prima edizione il programma prevede tre puntate. Rivedile qui su Raiplay.

