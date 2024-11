Stasera, giovedì 28 novembre, a partire dalle 21.25, Geppi Cucciari tornerà su Rai3 con una nuova puntata di Splendida Cornice, uno show nel quale l’attrice e comica sarda sarà alle prese con le persone, le loro storie, le notizie della settimana e i suoi interpreti, piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso.

Ospiti puntata 28 novembre

In questa puntata, Geppi accoglierà gli attori Elena Sofia Ricci, Piero Dorfles, Marco D’Amore, al cinema con il loro film “Criature”, e Anna Ammirati con “Napoli – New York” il nuovo film di Gabriele Salvatores. E poi la comica Alessandra Ierse, l’imitatrice Brenda Lodigiani e il fumettista Igort.

In seguito vedremo anche l’omaggio a Mina del ballerino Tommaso Stanzani, il balletto de Les Étoiles e le esibizioni di Giulia Mei e Angelica Schiatti, in arte Angelica. In corso di puntata vedremo inoltre un collegamento speciale con il Museo Poldi Pezzoli per seguire il restauro del celebre “Ritratto di giovane donna” di Pietro del Pollaio.

