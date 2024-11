Stasera, domenica 10 novembre 2024, seconda puntata della stagione 2024/25 del talk Che Tempo Che Fa – per la seconda stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Ospiti principali della puntata Laura Pausini, la conduttrice di Belve Francesca Fagnani e Gino Cecchettin, padre di Giulia. Poi la scrittrice Edith Bruck. il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, la senatrice Elena Cattaneo, Antonio Di Bella, Massimo Giannini, Roberto Burioni, Fabio Volo

Il tavolo vede ospiti Benedetta Pilato e Sal Da Vinci, più Francesco Panella.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

