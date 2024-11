Dopo avervi svelato la trama e di quante puntate è composta la quarta e ultima stagione, andiamo anche ad esaminare il cast de L’Amica Geniale 4, la serie tv di Raiuno in onda da stasera, lunedì 11 novembre 2024. La novità principale è il cambio delle due attrici protagoniste, che dopo la prima transizione dopo la stagione 1, quando le bambine sono state sostituite dalle adolescenti Margherita Mazzucco e Gaia Girace , ora vede un nuovo switch.

La parte di Elena sarà dunque coperta da Alba Rohrwacher che è anche co-regista e voce narrante fin dalla prima stagione. Nel ruolo di Lila, entra invece in azione Irene Maiorino. Da notare anche l’ingresso di Fabrizio Gifuni nell’importante ruolo di Nino Sarratore (foto sopra).

Cast L’Amica Geniale 4

Alba Rohrwacher è Elena Greco (Lenù)

Irene Maiorino è Raffaella Cerullo (Lila)

Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore

Stefano Dionisi è Franco Mari

Anna Rita Vitolo è Immacolata, la madre di Elena

Pier Giorgio Bellocchio è Pietro Airota

Daria Deflorian è Adele Airota

Lino Musella è Marcello Solara

Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso da ragazzo

Edoardo Pesce è Michele Solara

Sonia Bergamasco è Maria Rosa Airota

Dove è stato girato

Le riprese della nuova stagione si sono svolte in diverse città italiane, offrendo uno sfondo variegato e suggestivo. Napoli, cuore pulsante della storia, fa da protagonista con location iconiche come via Petrarca, il lungomare Caracciolo e Piazza del Plebiscito. Ma il set si è esteso anche oltre i confini partenopei, raggiungendo Torino con riprese in corso Vittorio Emanuele II, via Po, via Sabaudia e nella zona di Santa Rita. Infine, il tocco fiorentino è stato dato da scene girate in Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce, regalando al pubblico scorci indimenticabili delle due città d’arte.

