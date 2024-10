Best Weekend su NOVE con Francesco Panella: quando inizia e puntate

Seguici su Whatsapp - Telegram

Prende il via su NOVE il nuovo programma condotto da Francesco Panella, già volto noto dell’emittente grazie a Little Big Italy. Il nuovo show che lo vede protagonista si chiama Best Weekend, che lo porterà, di puntata in puntata, a esplorare una diversa località d’Italia. Ad attenderlo in ogni nuova meta ci saranno tre esperti del luogo che tenteranno di organizzare per il conduttore la migliore proposta di weekend possibile.

Ogni esperto avrà a disposizione un budget di 500 euro che dovranno essere utilizzati per scegliere una proposta per il pernottamento, una proposta per mangiare e una proposta per un’attività. Panella, insieme agli altri esperti in gara, potranno vivere l’esperienza proposta e al termine esprimere il proprio giudizio attribuendo un voto, da 1 a 5, per ciascuna delle tre categoria, ai quali si aggiunge un ulteriore voto, chiamato proprio “Best Weekend”, assegnato solo dal conduttore. Il vincitore di ogni puntata si aggiudicherà un soggiorno in Italia in una struttura Emma Villas.

Best Weekend su NOVE: quando inizia?

A differenza di quanto potrebbe lasciare intuire il nome del programma, Best Weekend va in onda a metà settimana: per la precisione nella prima serata, a partire dalle ore 21.40, del mercoledì. Il primi episodio andrà in onda mercoledì 2 ottobre.

Puntate Best Weekend

La prima stagione di Best Weekend, programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros, si compone di quattro episodi. La prima tappa sarà Taormina, mentre il Lago di Garda sarà protagonista nel secondo episodio. Concludono la stagione Napoli e il Chianti.

Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti e ne verranno proposti uno per serata. Tutte le puntate sono visibili in streaming anche su discovery+ ma solo per gli abbonati al servizio.