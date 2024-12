Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Benvenuti in casa Esposito. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Benvenuti in casa Esposito – Trama

“Benvenuti in casa Esposito” è una commedia ambientata nel cuore pulsante del Rione Sanità a Napoli. Protagonista è Tonino Esposito, un camorrista decisamente fuori dagli schemi. Goffo, impacciato e per nulla violento, eredita gli affari di famiglia ma fatica a incarnare il ruolo del classico boss.

La sua vita viene sconvolta quando scopre che sua figlia ha intrapreso una relazione con il figlio di un magistrato. Questo inaspettato legame familiare crea una situazione comica e al tempo stesso delicata, mettendo in discussione le tradizioni e le regole del mondo criminale in cui Tonino è immerso.

Benvenuti in casa Esposito – Cast

Giovanni Esposito: interpreta Tonino Esposito, il protagonista goffo e impacciato.

Antonia Truppo: veste i panni di un personaggio chiave nella famiglia Esposito.

Francesco Di Leva: interpreta un ruolo di rilievo nella trama.

Nunzia Schiano: completa il cast principale con una performance coinvolgente.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram