Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, sabato 25 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri – Trama

Percy Jackson, un semidio figlio di Poseidone, torna al Campo Mezzosangue dopo un anno scolastico normale. Il Campo è nel più completo caos a causa degli attacchi dei mostri, le difese magiche sono infatti indebolite perchè l’albero magico che lo protegge è stato avvelenato.

Percy, Annabeth Chase, figlia di Atena, e Grover Underwood, un satiro, partono per una missione per recuperare il Vello d’Oro, l’unico oggetto che può salvare il Campo Mezzosangue.

Durante il viaggio, i tre amici affrontano numerosi pericoli, tra cui Scilla e Cariddi, Circe e le Sirene, Polifemo e il Ciclope Ciclope. Alla fine, riescono a recuperare il Vello d’Oro e a riportarlo al Campo Mezzosangue, salvando così il luogo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri – Cast

Il cast del film “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri” include:

Logan Lerman nel ruolo di Percy Jackson

Alexandra Daddario nel ruolo di Annabeth Chase

Brandon T. Jackson nel ruolo di Grover Underwood

Sean Bean nel ruolo di Poseidone

Pierce Brosnan nel ruolo di Zeus

Rosario Dawson nel ruolo di Atena

Uma Thurman nel ruolo di Medusa

Nathan Fillion nel ruolo di Hermes

Steve Coogan nel ruolo di Ares

