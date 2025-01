Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 31 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2 il film Ancora più bello. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Ancora più bello – Trama

“Ancora più bello” è un film italiano del 2021 diretto da Claudio Norza, che rappresenta il secondo capitolo di una trilogia iniziata con “Sul più bello” e seguita da “Sempre più bello”.

Dopo la rottura con Arturo, Marta (Ludovica Francesconi) non ha intenzione di cercare un nuovo amore, ma il destino ha altri piani. Incontra Gabriele (Giancarlo Commare), un ragazzo affascinante e insicuro, studente dell’Accademia di Belle Arti con ambizioni da scenografo. I due cominciano una relazione, ma le difficoltà sorgono quando Gabriele deve trasferirsi a Parigi per lavoro, trasformando la loro storia in una relazione a distanza. Intanto, Marta deve continuare a combattere la sua malattia, la mucoviscidosi, con il supporto dei suoi amici Jacopo e Federica. La trama esplora temi come l’amore, la malattia, la crescita personale e le dinamiche dell’amicizia.

Attori e Cast:

Ludovica Francesconi è Marta: La protagonista, una ragazza solare e vitale nonostante la sua condizione di salute.

Giancarlo Commare è Gabriele: Il nuovo interesse amoroso di Marta, un aspirante scenografo.

Jozef Gjura è Jacopo: Migliore amico di Marta, sempre al suo fianco.

Gaja Masciale è Federica: L’altra migliore amica di Marta, che affronta anche le sue difficoltà personali.

Jenny De Nucci e altri attori in ruoli secondari.

