Questa sera, venerdì 31 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film The Transporter Legacy. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The Transporter Legacy – Trama

“The Transporter Legacy” è un reboot della saga di “The Transporter”. Frank Martin (interpretato da Ed Skrein) è un ex soldato delle forze speciali che ora lavora interpreta autista professionista, trasportando qualsiasi cosa in cambio di un compenso. La sua vita cambia quando accetta un incarico da una donna misteriosa di nome Anna (Loan Chabanol), che lo coinvolge in un piano di vendetta contro un boss della mafia russa, Arkady Karasov.

Anna e tre sue compagne, tutte vittime del traffico di esseri umani gestito da Karasov, usano Frank per eseguire un colpo contro il boss, ma il piano si complica quando il padre di Frank, Frank Martin Sr. (Ray Stevenson), viene rapito dai criminali.

The Transporter Legacy – Cast

Ed Skrein interpreta Frank Martin: Il protagonista, un abile conducente e combattente, che segue tre regole fondamentali nel suo lavoro.

Ray Stevenson interpreta Frank Martin Sr.: Il padre di Frank, un ex agente segreto.

Loan Chabanol interpreta Anna: Una delle donne che cerca vendetta contro il boss della mafia che l’ha costretta alla prostituzione.

Radivoje Bukvic interpreta Arkady Karasov: Il boss della mafia russa e antagonista principale del film.

Lenn Kudrjawizki interpreta Leo Imasov: Uno dei complici di Karasov.

Tatiana Pajkovic interpreta Maria: Una delle donne coinvolte nel piano di vendetta.

Wenxia Yu interpreta Qing: Un’altra complice di Anna.

Gabriella Wright interpreta Gina: La quarta donna del gruppo che cerca vendetta.

