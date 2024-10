Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 20 ottobre 2024 è iniziata la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi… e poi, il proseguo di 90 giorni per innamorarsi (in Italia trasmessa da Real Time) e che mostra cosa è successo tra le coppie dopo i 90 giorni. Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da Loren e Alexei. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi!

Come è finita tra Loren e Alexei

Loren e Alexei si sono incontrati nel 2013 durante un viaggio in Israele: tra i due è scoppiato sùbito un ottimo feeling e, nonostante Loren si aspettava che tutto fosse un semplice flirt, si è invece rivelata una bella storia d’amore con Alexei che, poco dopo, ha chiesto alla ragazza di sposarla. Alexei è poi raggiunto Loren negli Stati Uniti con un visto K-1, come abbiamo visto nella terza stagione di 90 giorni per innamorarsi.

Loren e Alexei oggi

Loren e Alexei oggi sono felicemente sposati e hanno formato una bellissima famiglia. Hanno tre figli di nome Shai, nato il 4 aprile 2020, Asher nato il 16 agosto 2021, e Ariel Raya, nata il il 6 settembre 2022. La storia tra Loren e Alexai va avanti da oltre dieci anni e sono riusciti a superare ogni crisi, compresa la depressione post-parto di Loren.

Loren e Alexei in 90 giorni per innamorarsi… e poi

Da domenica 20 ottobre 2024 la coppia fa parte del cast della stagione 8 di 90 giorni per innamorarsi… e poi.