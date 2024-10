GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8: cast e ospiti della prima puntata

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 21 ottobre la Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci dopo la defezione del Signor Carlo, con l’inseparabile del Mago Forest propone la prima puntata della quarta stagione di GialappaShow. Un’edizione rinnovata e con un cast decisamente fantastico. Quante puntate sono.

GialappaShow 21 ottobre: ospiti e cast

La prima puntata di GialappaShow del 21 ottobre 2024 su Tv8 ha visto la partecipazione come conduttrice per caso di Laura Pausini, mentre al cast abituale da questa stagione si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Vernia. Da vedere Ubaldo Pantani nei panni di Bruno Vespa, Brenda Lodigiani che continua a stupire con le sue imitazioni musicali tra cui ovviamente Annalaisa e i nuovi Lazza e Angela, la brunetta dei Ricchi e Poveri.

E poi i Neri per Caso, le musiche di Vittorio Cosma che non sarà l’unico rappresentante di Elio e le Storie tese, perché Elio stesso avrà un ruolo nella fiction comica Sensualità a Corte che potete rivedere qui.

Dove vedere GialappaShow

Il programma va in onda su Tv8 a partire dalle ore 21,30, in prima serata, e sarà immediatamente replicato intorno alla mezzanotte (per chi si fosse perso qualcosa).