Torna da giovedì 9 gennaio 2025 Un Passo dal Cielo, la fortunata serie tv di Raiuno giunta all’ottava stagione (la settima era andata in onda nel 2023). Ma da quante puntate è composto Un Passo dal Cielo 8? La stagione 8 di “Un Passo dal Cielo” sarà composta da 6 puntate, che andranno in onda ogni giovedì a partire dal 9 gennaio 2025 su Rai1 con finale il 13 febbraio.

Un Passo dal Cielo 8, la trama

La trama segue i fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo, nella loro vita tra le montagne. Manuela esplora il suo legame con Nathan, considerando se restare a San Vito di Cadore. Nathan cerca di fare chiarezza sul suo passato con l’aiuto di un nuovo personaggio, Stephen Anderssen, interpretato da Raz Degan, che è un ricercatore idealista con un progetto per salvare un ghiacciaio. La stagione si concentra anche sui cambiamenti climatici e sulla salvaguardia dell’ambiente.

Cast

Giusy Buscemi come Manuela Nappi

Enrico Ianniello come Vincenzo Nappi

Marco Rossetti come Nathan Sartor

Serena Iansiti come Carolina Volpi

Gianmarco Pozzoli come Huber Fabbricetti

Raz Degan come Stephen Anderssen

Nino Frassica in un ruolo nuovo come lo zio di Carolina

Tra le new entry ci sono anche Alberto Malanchino, Cecilia Bertozzi e Alice Arcuri.

Dov’è stato girato

La serie è ambientata tra le Dolomiti, principalmente a San Vito di Cadore. Altre location includono Cortina d’Ampezzo, Borca di Cadore, Valle di Cadore, Passo Giau, Nebbiù, Misurina, Monte Piana, Fiames e Vinigo.

