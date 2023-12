Harry Potter e il Principe Mezzosangue, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 3 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue – Trama

Harry Potter e il Principe Mezzosangue è il sesto capitolo della saga di Harry Potter, scritta da J.K. Rowling. Il film è uscito nelle sale italiane il 15 luglio 2009 ed è stato diretto da David Yates.

Il film si svolge durante l’anno scolastico 1996-1997. Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger tornano a Hogwarts per il loro sesto anno. Il professor Severus Piton è stato sostituito da Horace Lumacorno, un ex insegnante di pozioni che ha lasciato Hogwarts molti anni fa. Lumacorno è un uomo eccentrico e misterioso, e i suoi insegnamenti iniziano a trasformare Harry in un mago più potente.

Nel frattempo, Lord Voldemort sta tornando al potere. I Mangiamorte sono sempre più attivi, e Harry inizia a sospettare che Draco Malfoy stia tramando qualcosa.

Harry inizia a seguire anche le lezioni con Silente, il quale gli mostra, tramite il suo Pensatoio, ricordi riguardanti il passato di Lord Voldemort, dall’infanzia fino al momento in cui ha creato i suoi horcrux.

Alla fine dell’anno scolastico, Silente viene ucciso da Draco Malfoy, che è stato costretto a farlo da Voldemort. Harry è devastato dalla morte di Silente, ma sa che deve continuare a combattere per sconfiggere Voldemort.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue – Cast

Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter

Emma Watson nel ruolo di Hermione Granger

Rupert Grint nel ruolo di Ron Weasley

Michael Gambon nel ruolo di Albus Silente

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange