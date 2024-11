Questa sera, martedì 5 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Un padre. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un padre – Trama

Un padre è un film drammatico ispirato a una storia vera che racconta le vicende di Matt Logelin, un uomo la cui vita viene sconvolta dalla tragica perdita della moglie Liz, poco dopo la nascita della loro figlia Maddy. Rimasto solo, Matt si trova a dover affrontare il dolore della perdita e le sfide della paternità in solitudine.

La pellicola esplora il percorso emotivo di Matt mentre cerca di destreggiarsi tra il lavoro, la crescita della figlia e l’assenza della moglie. Affronterà paure, dubbi e difficoltà quotidiane, ma anche momenti di gioia e di crescita personale. Il film sottolinea l’importanza della resilienza, dell’amore incondizionato e del sostegno della comunità di fronte alle avversità.

Un padre – Cast

Kevin Hart: interpreta Matt Logelin, il protagonista della storia.

Nicole Beharie: interpreta Liz Logelin, la moglie di Matt.

Melody Hurd: interpreta Maddy Logelin, la figlia di Matt e Liz.

Paul Weitz: regista del film.

