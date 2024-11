Il quattordicesimo episodio di Primo Appuntamento 2024, ottava edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2024: coppie episodio 14 – 29 ottobre 2024

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Cristian e Armando, tra cui non è scattata la scintilla e non si sono più visti, né sentiti; Pierino e Lucia, che al ristorante avevano trovato una certa sintonia, ma che poi hanno deciso di interrompere la conoscenza; Lorenzo e Viviana, che hanno continuato la serata insieme (ma non da soli), ma poi hanno smesso di sentirsi; Renato e Valeria, che hanno trovato una buona intesa e hanno continuato a conoscersi, ma a causa della distanza poi hanno perso i rapporti.

