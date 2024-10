Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 28 ottobre in prima serata su Rai2 parte il nuovo programma “Se mi lasci non vale” condotto da Luca Barbareschi e definito “un esperimento sociale per salvare l’amore”. In sintesi sei coppie in crisi, sotto l’occhio di telecamere, si sfidano per ritrovare la felicità perduta. In una villa alle porte di Roma, guidate da Luca Barbareschi e un team di esperti, i protagonisti affrontano prove e sfide per superare i loro problemi di coppia.

Cosa succede nel programma?

Le coppie sono selezionate attraverso un casting attento e vivono un’esperienza intensa e autentica. Obiettivo comune, riaccendere la passione e la comprensione reciproca, cercando di salvare la relazione.

Psicologi e coach guidano le coppie attraverso percorsi personalizzati, affrontando temi come comunicazione, affettività e sessualità. Le coppie partecipano a diverse attività che le mettono alla prova e le aiutano a crescere insieme. Una coppia di attori, celata agli altri partecipanti, introduce temi specifici per stimolare la riflessione e il confronto.

Quanto dura Se mi lasci non vale? Lo show è strutturato in cinque puntate in programma ogni lunedì dal 28 ottobre al 15 novembre in prima serata su Rai2.

Se mi lasci non vale – Coppie

Ecco le coppie che vedremo nel programma.

CLARISSE E ALESSANDRO

Clarisse, 29 anni, Burkina Faso. Si è trasferita in Italia con tutta la sua famiglia quando aveva 12 anni, dopo aver preso il diploma alla scuola alberghiera ha subito iniziato a lavorare come cuoca in una casa di riposo.

Alessandro, 31 anni, Udine. Ha frequentato la scuola alberghiera. Attualmente è disoccupato. Ha una grande passione per la musica e si diletta a scrivere canzoni. Viene da una famiglia benestante che è sempre stata molto protettiva nei suoi confronti.

Convivono ma lo spirito da crocerossina di Clarisse si scontra con la personalità distaccata di Alessandro. Entrambi desiderano una famiglia, anche se al momento non hanno le condizioni economiche per poterlo realizzare e Clarisse ritiene che Alessandro non sia abbastanza responsabile.

FEDERICA E ANDREA

Federica, 35 anni Marche. Lavora come content creator per i social da più di dieci

anni. È energica, vitale ed estroversa ma solo nell’ultimo periodo ha raggiunto indipendenza e sicurezza sul lavoro.

Andrea, 41 anni Marche. È deciso e determinato. È affermato professionalmente e si occupa di trading on line lavoro che gli permette di lavorare poche ore al giorno.

Hanno una figlia, Chiara. Si sono trasferiti a Dubai per lavoro ma da un anno vivono in case separate. Colpa di un tradimento o forse della difficoltà a rinunciare alla libertà, stanno cercando di capire se esiste ancora un legame emotivo.

FLORIANA E ALESSANDRO

Floriana, 25 anni, Bari. Diretta e responsabile, affronta gli ostacoli da sola. A 19 anni ha aperto la sua prima attività.

Ora gestisce, insieme al suo fidanzato Alessandro, un negozio di abbigliamento ma si lamenta della superficialità del fidanzato che, secondo lei, pensa ancora solo a divertirsi.

Alessandro, 28 anni di Bari. È uno sportivo agonista e passa due ore e mezza al giorno in palestra ad allenarsi per le gare. Molto incentrato sui suoi interessi, non dà attenzione ai bisogni di Floriana, che si lamenta di non ricevere aiuto dal partner

La loro è una coppia è affiatata. Comunicano con vivacità, mantenendo la conversazione su toni alti ma mai aggressivi. Ma sembra proprio che non abbiano obiettivi comuni.

GIULIA E MIRKO

Giulia, 33 anni, Roma. Sensibile, emotiva, vulcanica. È una libera professionista realizzata. Innamorata di Mirko e dei loro tre bambini, accusa il marito di essere distante e poco empatico con lei.

Mirko, 38 anni, Roma. Autista di bus, ha un carattere tranquillo e pacifico. Ama la moglie e i figli ma non pensa di essere ricambiato.

Sposati da nove anni, con tre figli, sembrerebbero una coppia modello. Eppure, c’è una forte difficoltà di comunicazione e comprensione. Giulia recrimina assenza di romanticismo e soprattutto mancanza di sostegno nei momenti difficili. Mirko, al contrario, si considera presente e crede di dimostrare affetto a moglie e figli.

MICHELA E ANDREA

Michela – 27 anni, Calabria. Ottima ascoltatrice, sa sintonizzarsi molto bene sui bisogni del partner, meno sui suoi. Conosce Andrea sui banchi di scuola ed è stato il suo primo e unico fidanzato. Tranquilla e remissiva teme che il loro amore sia solo abitudine.

Andrea, 29 anni, Calabria. È geloso, possessivo e predominante. Non accetta che la fidanzata stia fuori fino a tardi mentre lui si concede notti brave e vita mondana.

Sono fidanzati da 12 anni ma non hanno mai convissuto. Da un lato lei comincia a dubitare del sentimento e a pensare che il suo desiderio di convivenza sia dettato più dall’abitudine che da vero amore. Andrea invece non sente l’esigenza di fare un passo in avanti nel rapporto, probabilmente spaventato dalla responsabilità che la famiglia richiede.

ANETA E DANIEL

Aneta, 28 anni, Moldava. Frizzante, spontanea, passionale. Cresce con la nonna materna fino ai cinque anni, per poi ricongiungersi con la mamma in Italia. Vive l’amore con slancio, con sforzo modula la diffidenza e sostiene energicamente il disappunto verso il partner.

Daniel, 32 anni, Roma. Concreto, pragmatico. Ha vissuto in Australia per due anni dove ha lavorato come pizzaiolo e muratore. Ex pugile, è molto attento alla sua forma fisica. Affronta la sua emotività attraverso una schermatura, che diventa una difesa.

Insieme sono spumeggianti. Hanno interessi comuni, e condividono lo stesso schema valoriale. Sono però incapaci di strutturare una comunicazione funzionale finalizzata a comprendere lo stato emotivo del partner: è più importante avere ragione che abbracciare le motivazioni che portano ad una discussione.

CARLOTTA E DIEGO

Carlotta e Diego sono una coppia nella vita. Ma sono gli attori ingaggiati dal programma con un ruolo speciale: innescare dinamiche di confronto con le altre coppie. Lo scopo di Carlotta e Diego è quello di dare un esempio positivo ai compagni di avventura risolvendo i loro problemi durante la permanenza nel programma. Come dire: se ce l’abbiamo fatta noi, ce la possono fare tutti!

Gli altri, però, li percepiscono come la settima coppia dell’esperimento. L’essere alla pari permette loro di introdurre problemi e tematiche comuni, come ad esempio il contrasto tra volere o non volere un figlio.

Solo alla fine potranno svelare la loro identità.

Lo staff del programma

LUANA DI PIETRO

Psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia, relazioni, ansia e disturbi dell’umore. Attualmente, è vicedirettrice del Centro di Psicologia Sole di Roma, dove si occupa principalmente di relazioni sentimentali e dinamiche di coppia. Nel programma, Luana avrà un ruolo fondamentale nel seguire e supportare le coppie che partecipano all’esperimento. Attraverso una serie di prove esterne e di colloqui mirati a individuare i problemi del rapporto, Luana aiuterà le coppie a comprendere meglio le dinamiche e i conflitti che turbano la loro relazione. L’obiettivo sarà portare i partecipanti a una maggiore consapevolezza e a una possibile soluzione dei loro problemi relazionali, favorendo una crescita sia personale che di coppia.

EVA SYKORA

Eva Sykora è una Soul Coach, una allenatrice dell’anima e delle emozioni. La sua missione è far vivere alle persone l’intimità in modo naturale, senza ansie e frustrazioni tramite la pratica di massaggio curativo e coaching tantrico. Nel programma, Eva segue le coppie con sessioni individuali e collettive. Il suo lavoro consiste nel far ‘riconnettere le coppie’, cioè, aiutare i partner a riscoprire legami profondi tra loro; li guida nell’esplorare e superare le dinamiche nascoste che spesso ostacolano una relazione sana e appagante. Obiettivo: esplorare le emozioni dei partecipanti indagando anche nella sfera sessuale, parte integrante della stabilità del benessere di coppia.