Tilt – Tieni il tempo: cast, quando va in onda e quante puntate sono

Enrico Papi torna alla guida di un nuovo programma su Italia 1. Il noto conduttore, celebre per aver presentato negli anni duemila Sarabanda, sarà alla guida di un nuovo quiz musicale che, però, vedrà protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport: Tilt – Tieni il tempo, questo il nome dello show, mette di fronte due squadre formate ciascuna da quattro celebrità, che si daranno battaglia per vincere ogni manche del gioco.

Le sfide del gioco saranno ben 4: Sfida Rap nella quale i partecipanti giocano con parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il tempo; Quasi uguale prevede che un concorrente entra in una cabina insonorizzata e i compagni di squadra devono capire, attraverso il suo labiale e le sue movenze, cosa stia cantando e La spintarella con i partecipanti a bordo di un’auto che dovranno raggiungere il traguardo superando diversi imprevisti.

Ciascuna di queste sfide consentire alla squadra vincente di accumulare tempo, che si aggiungeranno ai 60 secondi previsti dal gioco finale Il tempo: questo, che consiste nell’indovinare i titoli delle canzoni riprodotte, decreterà la squadra vincitrice della puntata.

Cast Tilt – Tieni il tempo

Come già detto, a condurre Tilt – Tieni il tempo sarà Enrico Papi che avrà anche il compito di fare il padrone di casa e ospitare illustri sportivi e personaggi dello spettacolo.

La prima punta vedrà una cast composto da Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, Jasmine Carrisi, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Rita Pavone e Peppe Vessicchio. Tra i partecipanti confermati, ma che probabilmente vedremo nelle puntate successive, ci sono anche Jake La Furia, Simone Montedoro, Paola Barale e Pamela Camassa.

Tilt – Tieni il tempo: quando va in onda

La prima puntata di Tilt – Tieni il tempo va in onda domenica 21 luglio in prima serata, a partire dalle ore 21.25, su Italia 1. Ogni puntata dura circa 180 minuti e termina poco dopo la mezzanotte. L’appuntamento, poi, è per ogni domenica sera allo stesso orario e sullo stesso canale.

Tilt – Tieni il tempo: quante puntate sono

Al momento non è noto quante sono le puntate totali di Tilt – Tieni il tempo. Non è escluso che il gioco possa andare avanti per tutta l’estate: di conseguenza, con una puntata a settimana, potrebbero essere poco meno di 10 puntate. Quel che è certo, come detto da Enrico Papi, è che le puntate sono state già tutte registrate.