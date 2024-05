Eurovision 2024: orari e scaletta seconda semifinale

Seguici su Whatsapp - Telegram

L’Eurovision Song Contest 2024 tornerà stasera, 7 maggio, con la seconda semifinale in diretta dalla Malmö Arena di Malmö, in Svezia, nazione vincitrice della scorsa edizione. La serata sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 21, commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

In questa seconda semifinale della 68ª edizione del concorso europeo della canzone, saranno 16 i brani in gara, su 37 brani totali che rappresenteranno le televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l’Italia, che partecipa con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango con il brano La Noia.

Nella seconda semifinale potranno votare anche Francia, Italia e Spagna, tre dei maggiori contributori EBU, qualificati di diritto alla finale di sabato sera. Ma vediamo la scaletta della serata, con l’ordine di uscita delle 16 canzoni in gara.

Esc 2024: scaletta seconda semifinale in ordine di uscita

1. Malta – Sarah Bonnici con Loop

2. Albania – Besa con Titan

3. Grecia – Marina Satti con Zari

4. Svizzera – Nemo con The Code

5. Repubblica Ceca – Aiko con Pedestal

6. Austria – Kaleen con We Will Rave

7. Danimarca – Saba con Sand

8. Armenia – Ladaniva con Jako

9. Lettonia – Dons con Hollow

10. San Marino – Megara con 11:11

11. Georgia – Nutsa Buzaladze con Firefighter

12. Belgio – Mustii con Before the Party’s Over

13. Estonia – 5miinust & Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. Israele – Eden Golan con Hurricane

15. Norvegia – Gåte con Ulveham

16. Paesi Bassi – Joost Klein con Europapa