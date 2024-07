Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 21 luglio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia, terza e ultima parte della commedia romantica diretta da Peter Benson. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia – Trama

Dopo ben tre anni dal matrimonio, Nick e Tracy decidono finalmente di concedersi la tanto attesa luna di miele. La coppia sceglie come meta la romantica Grecia, sognando di trascorrere giorni indimenticabili tra paesaggi mozzafiato e momenti di intimità . Tuttavia, il loro viaggio non si svolge come previsto.

Durante il loro soggiorno, Tracy e Nick incontrano Leo, un bambino orfano con un talento straordinario per l’arte. Affascinata dal suo talento e dalla sua storia, Tracy si affeziona profondamente al piccolo e decide di fare tutto il possibile per aiutarlo a coltivare la sua passione.

Mentre Nick e Tracy si prendono cura di Leo, la coppia si ritrova a riflettere sulla propria relazione e sui propri desideri per il futuro. L’arrivo di Leo, infatti, innesca una serie di eventi che li porteranno a confrontarsi con le proprie aspettative e a scoprire nuovi aspetti del loro amore.

Il velo nuziale – Luna di miele in Grecia – Cast

Lacey Chabert: nel ruolo di Tracy

Victor Webster: nel ruolo di Nick

Autumn Reeser: in un altro ruolo della saga

Alison Sweeney: in un altro ruolo della saga

Ché Grant: nel ruolo di Leo