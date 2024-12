Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il programma Caro Marziano – Speciale Natale, condotto da Pif.

Pif in viaggio per l’Italia: un Natale da gustare

In un’avventura gastronomica senza precedenti, Pif ci porta in viaggio attraverso lo Stivale, alla scoperta dei sapori più autentici e delle tradizioni culinarie natalizie più amate. Un’occasione unica per far conoscere al nostro ipotetico amico marziano le meraviglie del Natale italiano, visto attraverso gli occhi di personaggi noti e amati.

Si parte da Palermo, la vivace capitale siciliana, dove Pif, in compagnia di Ficarra e Picone, si immerge nel cuore della pasticceria tradizionale. Tra cannoli, cassate e altre delizie, i tre amici ci svelano i segreti di una tradizione dolciaria che affonda le radici in un passato lontano.

Il viaggio prosegue verso Napoli, dove ad accogliere Pif troviamo il celebre scrittore Francesco Piccolo, premio Strega. Insieme, si addentrano nei vicoli della città, alla scoperta di piatti poveri ma ricchi di sapore, e ci raccontano storie e aneddoti legati al Natale napoletano.

Successivamente, Pif raggiunge la food valley italiana, Modena, dove lo attende uno degli chef più famosi al mondo, Massimo Bottura. Insieme, sperimentano nuove combinazioni di sapori, rivisitando in chiave moderna i piatti della tradizione.

A Milano, la moda e la cultura si fondono con il gusto, grazie alla presenza di Ornella Vanoni. La grande cantante ci svela i suoi ricordi d’infanzia legati al Natale, mentre assaggia insieme a Pif alcune delle specialità gastronomiche della città.

Il viaggio si conclude a Torino, dove Luciana Littizzetto, con la sua ironia e la sua verve, ci racconta le tradizioni natalizie della sua città. Tra pandoro, gianduiotti e cioccolata calda, scopriamo un Natale torinese ricco di magia e calore.

