Questa sera, domenica 28 novembre 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show. Vediamo inviati, temi e scaletta della serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Le Iene Show – Anticipazioni 28 novembre

Le Iene ci portano in un viaggio profondo nel cuore della sanità italiana. Giovedì 28 novembre, in prima serata su Italia 1, va in onda ‘La Cura’, il nuovo spin-off ideato da Davide Parenti. Gaetano Pecoraro ci guida tra le eccellenze della ricerca e le criticità del sistema, dalle lunghe attese alle strutture carenti. Un reportage da non perdere per capire il presente e il futuro della nostra salute

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.

