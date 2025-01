Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Rai2 parte la nuova fiction Ritorno in Paradiso, spin off di Delitti in Paradiso andato in onda lo scorso aprile 2024. Quante puntate sono? La serie ambientata nel nord est dell’Australia si compone di sei episodi – con una puntata speciale prevista per venerdì 10 gennaio, e chiusura a inizio febbraio.

Trama

La serie segue il ritorno forzato di MacKenzie nella sua città natale, Delphine Cove, in Australia. MacKenzie, una giovane poliziotta, si trova immediatamente coinvolta in un caso complicato che metterà alla prova le sue abilità investigative e la costringerà a confrontarsi con il suo passato.

Trama prima puntata

Cinque anni prima, Mackenzie era fuggita, abbandonando il suo fidanzato all’altare, un medico legale e figlio del capo della polizia. Nel primo episodio, “Il ritorno”, dopo aver ricevuto un’accoglienza fredda dalla comunità che non ha mai perdonato la sua fuga, l’ispettrice si ritrova coinvolta in un complesso caso di omicidio, costringendola a riallacciare vecchi legami.

Cast

La nuova ispettrice è Mackenzie Clarke, interpretata da Anna Samson, costretta a tornare a Dolphin Cove, in Australia, dopo aver lasciato Londra. Il cast include anche Lloyd Griffith, Tai Hara, Catherine McClements e Aaron McGrath.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram