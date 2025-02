Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Sposa in rosso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sposa in rosso – Trama

“Sposa in rosso” è un film del 2022 diretto da Gianni Costantino. Il film racconta la storia di Roberta (interpretata da Sarah Felberbaum) e Leon (Eduardo Noriega), due quarantenni precari che decidono di organizzare un matrimonio finto in Puglia per intascare i soldi delle buste regalo degli invitati. La trama si sviluppa attraverso una serie di equivoci e comiche situazioni, tipiche della commedia all’italiana, mentre i due protagonisti cercano di portare avanti la loro truffa. Tuttavia, le cose si complicano quando i loro sentimenti iniziano a cambiare, portando a una vera storia d’amore che inizia a svilupparsi proprio quando il film si conclude.

Sposa in rosso – Cast

Eduardo Noriega

Leòn

Sarah Felberbaum

Roberta

Anna Galiena

Lucrezia

Dino Abbrescia

Sauro

Cristina Donadio

Giada

Massimo Ghini

Giorgio

Roberta Giarrusso

Rita

Teresa Fiorentino

Infermiera Roberta

