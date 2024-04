Delitti in Paradiso 13, trama prima puntata del 3 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna Delitti in Paradiso 13, la tredicesima stagione della serie tv britannica, una delle colonne della Bbc One, che la manda in onda con successo dal 2011. La nuova stagione va in onda su Raidue a partire da mercoledì 3 aprile, alle 21:20.

Delitti in Paradiso 13, prima puntata

Nella prima puntata, in onda mercoledì 3 aprile e dal titolo “Il ricatto”, l’ispettore Neville Parker (Ralf Little) si occuperà del tentato omicidio del commissario Selwyn Patterson (Don Warrington), colpito da un proiettile in uno yacht club durante il festeggiamento per i suoi cinquanta anni di servizio in polizia.

Delitti in Paradiso 13, anticipazioni

In questa stagione (a cui ne seguirà un’altra, dal momento che la Bbc ha già rinnovato la serie per una quattordicesima stagione) Neville è alle prese con numerosi casi ambientati nell’immaginaria isola di Saint Marie.

Nel corso degli episodi il protagonista sarà alle prese con misteriosi omicidi: la morte di un’anziana donna pugnalata con un ferro da calza, uno chef avvelenato con la linfa di una pianta, un assassinio in ascensore.

L’intuito infallibile e grandi capacità investigative aiuteranno Parker, come sempre, a trovare i responsabili dei crimini commessi, mentre sul piano personale e sentimentale, dopo la grande delusione d’amore subita, Neville decide di rimettersi in gioco: dal passato riaffiora non solo un’antica passione, ma anche una segreta ammiratrice, fan del suo blog.

Delitti in Paradiso 13, quante puntate sono e quando in onda?

In tutto, le puntate della nuova stagione sono otto, ciascuna della durata di circa 55 minuti. Raidue ne manda in onda una a settimana: alle 21:20 viene infatti trasmesso l’episodio inedito, mentre subito dopo va in onda una puntata in replica della dodicesima stagione. Il finale di stagione va in onda il 22 maggio.

Dove vedere Delitti in Paradiso 13?

La serie tv si può vedere su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.