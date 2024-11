Lunedì 25 novembre in prima serata su Rai2 parte la seconda edizione del programma “Raiduo con Ale & Franz” che vede nuovamente la coppia di comici al centro di una serie di gag comiche condite dalla presenza di numerosi ospiti. Vediamo

Come funziona e ospiti

Ale e Franz hanno svelato alcune delle novità che ci aspettano nel loro nuovo programma in un’intervista a Sorrisi e Canzoni TV.

Innanzitutto, hanno annunciato che ci sarà spazio per i comici emergenti che stanno spopolando sul web, come i Casa Abis ed Emiliano Luccisano. Questo è un modo per dare spazio a nuovi talenti e rinnovare il panorama comico italiano.

Inoltre, in occasione dei 70 anni della televisione, il duo ha deciso di omaggiare le “Signorine buonasera”, riproponendo una passerella che ripercorrerà l’evoluzione di questo ruolo iconico nel corso degli anni.

“Per quanto riguarda gli ospiti, il parterre è davvero stellare! Potremo vedere all’opera grandi nomi della comicità italiana come Giorgio Panariello, Diego Abatantuono, Elio e le Storie Tese e molti altri ancora. Anche il mondo della musica sarà rappresentato da artisti di grande calibro, tra cui Nina Zilli, Negramaro e Cristiano De André”.

E non finisce qui! Al fianco di Ale e Franz ci saranno anche delle splendide co-conduttrici, tra cui Valeria Marini, Lodovica Comello e Elisabetta Gregoraci.

Raiduo con Ale & Franz – Quante puntate

Lo show è strutturato in cinque puntate in programma ogni lunedì dal 25 novembre al 23 dicembre in prima serata su Rai2.

