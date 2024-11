Domenica 3 novembre, alle 21:25, su Raiuno va in onda Questione di stoffa, film-tv che fa parte del ciclo Purché finisca bene e già andato in onda nel 2022 e lo scorso marzo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Purché finisca bene – Questione di stoffa, la trama

La sartoria Mampresol, un’istituzione nel cuore della città, è travolta da una tempesta di emozioni e imprevisti. Nonna Mina, la matriarca tenace, e suo figlio Orlando lavorano giorno e notte per mantenere viva la tradizione, ma la concorrenza agguerrita di una nuova sartoria indiana, Deepti’s Taylor, rischia di far naufragare la loro impresa.

Matteo, il giovane nipote con la testa tra le nuvole e il cuore rivolto alla fumettografia, è l’ultima speranza della famiglia. Costretto a mettere da parte i suoi sogni, si trova catapultato nel mondo della moda, dove dovrà fare i conti con l’esigenza della stilista Serena Ravagnin e con l’attrazione per Rani, la figlia della proprietaria di Deepti’s Taylor.

Tra aghi e fili, amori proibiti e colpi di scena, Matteo dovrà scegliere tra la lealtà alla sua famiglia e il desiderio di seguire il suo cuore. Riuscirà a salvare la sartoria Mampresol e a conquistare il cuore di Rani?

Purché finisca bene- Una scomoda verità, il cast

Pierpaolo Spollon (Matteo)

Kabir Bedi (Ramesh)

Clotilde Sabatino (Serena Ravagnin)

Nicola Pannelli (Orlando)

Beatrice Sandri (Rani)

Brayan K Paaris (Dev)

Licia Navarrini (Nonna Mina)

Riccardo Maria Manera (Fulvio)

Paolo Rozzi (Germano)

Valeria De Michele (Caporedattrice)

