Questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv la fiction Tutto quello che ho. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tutto quello che ho – Trama

“Tutto quello che ho” è una fiction drammatica che ruota attorno a Lavinia e Matteo, una coppia apparentemente solida: lei avvocata di successo, lui poliziotto rispettato. Vivono a Livorno con i loro due figli, Camilla e Roberto. La loro vita viene sconvolta quando Camilla, la figlia diciottenne, scompare e viene ritrovata morta in un campo di mais.

L’arresto di Kevin, un giovane di origini africane con precedenti penali, divide i coniugi: Matteo è convinto della sua colpevolezza, mentre Lavinia, mossa dal dubbio, intraprende un’indagine personale per scoprire la verità. La serie esplora temi come il dolore, il pregiudizio, la genitorialità e la ricerca di giustizia, senza scadere nel melodramma, ma offrendo un racconto intenso e realistico.

Tutto quello che ho – Quante puntate

La serie è composta da quattro puntate, ciascuna di circa 100 minuti, per un totale di 8 episodi da 50 minuti circa. L’ultima puntata è prevista per il 30 aprile 2025, disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto quello che ho – Cast

Vanessa Incontrada interpreta Lavinia Santovito, l’avvocata determinata a scoprire la verità sulla morte della figlia.

Marco Bonini è Matteo Santovito, il marito poliziotto, convinto della colpevolezza del sospettato.

Margherita Attorre dà vita a Camilla, la figlia della coppia, il cui destino è al centro della storia.

Edoardo Miulli interpreta Roberto, il figlio minore di Lavinia e Matteo.

Ibrahima Gueye è Kevin, il giovane accusato, figura chiave nel conflitto tra i protagonisti.

Completano il cast: Alessia Giuliani, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Fabrizio Coniglio, Alex Lorenzin, Osas Imafidon e Filippo Brogi, in ruoli di supporto che arricchiscono la narrazione.

