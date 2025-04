Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 8 aprile, alle 21:20 in tv su Italia 1, va in onda il film Kingsman: Secret Service. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Kingsman: Secret Service – Trama

“Kingsman: Secret Service” è un film del 2015 diretto da Matthew Vaughn, che mescola azione, spionaggio e umorismo britannico. La storia segue Gary “Eggsy” Unwin (Taron Egerton), un giovane ribelle di strada che vive a Londra con una madre in difficoltà e un patrigno violento. Dopo un arresto per furto d’auto, Eggsy contatta Harry Hart (Colin Firth), un elegante agente segreto dei Kingsman, un’organizzazione indipendente fondata dall’élite britannica nel 1919 per proteggere il mondo. Harry, che si sente in debito con Eggsy per la morte di suo padre (un ex agente sacrificatosi per lui), lo recluta per sostituire l’agente Lancillotto, ucciso dalla letale Gazelle (Sofia Boutella).

Eggsy affronta un duro addestramento sotto la guida di Merlino (Mark Strong), competendo con altri candidati, tra cui Roxy (Sophie Cookson), con cui stringe amicizia. Nel frattempo, Harry indaga su Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), un eccentrico miliardario che distribuisce SIM card gratuite per controllare la popolazione e scatenare il caos globale con un segnale che induce violenza. Dopo aver superato le prove (tranne l’ultima, rifiutandosi di sparare al suo cane), Eggsy si unisce a Harry e Roxy per fermare Valentine. In un climax adrenalinico, Eggsy elimina Gazelle e Valentine, salvando il mondo e diventando un Kingsman a tutti gli effetti. Il film si chiude con Eggsy che offre alla madre una nuova vita.

Spider-Man – Cast

Taron Egerton interpreta Gary “Eggsy” Unwin, il protagonista, un giovane talentuoso ma problematico che trova la sua strada nei Kingsman.

Colin Firth è Harry Hart, nome in codice Galahad, un agente sofisticato e mentore di Eggsy.

Samuel L. Jackson dà vita a Richmond Valentine, l’antagonista carismatico con un piano apocalittico e una balbuzie distintiva.

Mark Strong interpreta Merlino, l’esperto tecnico e addestratore dei Kingsman.

Sofia Boutella è Gazelle, l’assassina con protesi affilate, braccio destro di Valentine.

Michael Caine è Chester King, alias Artù, il leader dei Kingsman, contrario all’ingresso di Eggsy.

Sophie Cookson interpreta Roxy Morton, che diventa l’agente Lancillotto.

Jack Davenport è Lancillotto, l’agente ucciso all’inizio del film.

Mark Hamill appare come il professor James Arnold, un cameo che omaggia il fumetto originale.

