Nove Comedy Club con Gabriele Cirilli stasera su NOVE (trailer)

Nove Comedy Club è una serie comica la cui sesta puntata va in onda in chiaro su Nove stasera, giovedì 27 giugno 2024, alle ore 21,25 in prima tv. Protagonista della serata, Gabriele Cirilli con il suo show Sarà capitato anche a voi.

Nove Comedy Club – Gabriele Cirilli

Il programma è un varietà condotto da Gabriele Cirilli che presenta una serie di sketch comici, stand-up comedy e monologhi. Tra questi la spassosa scenetta a tema Intelligenza Artificiale della quale vediamo un estratto subito sotto.