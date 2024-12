Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Natale a Biltmore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Natale a Biltmore – Trama

“Natale a Biltmore” è un film che unisce la magia del Natale con un pizzico di fantastico, trasportandoci in un’atmosfera natalizia d’altri tempi. La protagonista, Lucy Hargrove (interpretata da Bethany Joy Lenz), è una giovane sceneggiatrice che riceve l’incarico di scrivere il remake di un classico film natalizio ambientato nella splendida tenuta di Biltmore.

Mentre si trova a Biltmore per cercare ispirazione, Lucy scopre un’antica clessidra che, una volta azionata, la trasporta indietro nel tempo, proprio sul set del film originale, negli anni ’40. In questo viaggio nel passato, Lucy incontra le star del film e si ritrova coinvolta in una serie di avventure che la porteranno a scoprire i segreti del film originale e a riflettere sul vero significato del Natale.

Natale a Biltmore – Cast

Bethany Joy Lenz: interpreta Lucy Hargrove, la giovane sceneggiatrice protagonista.

Kristoffer Polaha: interpreta Jack Huston, una delle star del film originale.

Robert Picardo: interpreta Harold Balaban, il produttore del film originale.

Mary Beth McDonough: interpreta la direttrice della tenuta di Biltmore.

