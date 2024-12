Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il paradiso può attendere. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il paradiso può attendere – Trama

“Il Paradiso Può Attendere” è una pellicola comica e surreale che ci porta in un viaggio inaspettato nel dopovita. La trama ruota attorno a Joe Pendleton (interpretato da Warren Beatty), un campione di football americano la cui vita viene bruscamente interrotta da un incidente stradale.

A causa di un errore burocratico in Paradiso, Joe viene chiamato troppo presto alle “alte sfere”. Confuso e incredulo, si ritrova a dover affrontare le bizzarre regole e le procedure del Paradiso. Tuttavia, quando si rende conto di aver lasciato in sospeso molte cose sulla Terra, decide di tornare indietro per sistemare le sue questioni in sospeso.

Tornato sulla Terra, Joe si ritrova nel corpo di un ricco industriale, un uomo molto diverso da lui. Questa situazione gli dà l’opportunità di vivere una nuova vita, fatta di lusso e comodità, ma anche di affrontare nuove sfide e di scoprire aspetti di sé che non conosceva.

Il paradiso può attendere – Cast

Oltre a Warren Beatty, nel cast troviamo:

Julie Christie: interpreta Julia Farnsworth, l’interesse amoroso di Joe.

James Mason: interpreta il giudice del Paradiso.

Dyan Cannon: interpreta la moglie di Joe.

Jack Warden: interpreta un angelo burocrate.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram