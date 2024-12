Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alberto Angela non delude i suoi fan e anche per questo Natale propone un appuntamento ormai classico della programmazione di Rai 1, ovvero Stanotte a Roma, in onda questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle 21:25. Come fu l’anno scorso con Parigi, non si tratta di una replica, ma una puntata inedita in cui il divulgatore si propone di scoprire segreti e bellezze nelle ore in cui la città è semideserta.

A rendere ancora più speciale il viaggio notturno di Alberto Angela nella Roma più autentica, ci saranno ospiti d’eccezione che, con le loro arti e le loro storie, accenderanno le luci di un Natale magico. Tra i confermati, il versatile Giancarlo Giannini, il cantautore Claudio Baglioni che incanterà il pubblico con la sua voce nel cuore del Colosseo, e l’attore Edoardo Leo che ci porterà in un viaggio attraverso l’evoluzione del cinema italiano.

E ancora, l’eleganza della danza con Eleonora Abbagnato, la comicità irriverente di Emanuela Fanelli, e le voci indimenticabili di Tosca e Antonella Ruggiero. Tra i luoghi della Capitale visitati troviamo Campo de’ Fiori, Piazza di Spagna, il Colosseo, il Pantheon, il Campidoglio e la Bocca della Verità.

