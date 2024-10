MotoGp Giappone in radio-tv: qualifiche e gara Moto2 e Moto3

Seguici su Whatsapp - Telegram

La MotoGp si trasferisce in Giappone dove, domenica 6 ottobre 2024, i piloti correranno sul tracciato di Motegi, che già da venerdì vedrà andare in pista le prove libere. La gara conclusiva vedrà la partenza alle ore 7,00 e la potrete seguire in diretta streaming come segue in tv e in radiocronaca.

MotoGP Giappone in tv

Ecco di seguito il programma del Gp del Giappone . Prove libere, qualifiche e gara delle tre categorie (MotoGP, Moto2 e Moto3) saranno in onda solo per abbonati su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e la domenica anche su Sky Sport 1 HD e in streaming su NOW. Commento di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post-gara. Questa volta non è prevista anche la diretta in chiaro su Tv8.

Di seguito la programmazione completa di Sky.

Giovedì 3 ottobre

Ore 10: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 3 – mattina venerdì 4 ottobre

Ore 1.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 2.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 3.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 6.10: Moto3 – prove libere 2

Ore 7: Moto2 – prove libere 2

Ore 7.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live Show

Ore 9.45: Talent Time

Notte venerdì 4 – mattina sabato 5 ottobre

Ore 1.35: Moto3- prove libere 3

Ore 2.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 3.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 3.45: MotoGP – qualifiche

Ore 4.40: Paddock Live

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 5.45: Moto3 – qualifiche

Ore 6.40: Moto2 – qualifiche

Ore 7.30: Paddock Live Sprint

Ore 7.55: MotoGP – Sprint Race

Ore 8.45: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

Notte sabato 5 – mattina domenica 6 ottobre

Ore 2.35: MotoGP – warm up

Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4: Moto3 – gara

Ore 5: Paddock Live

Ore 5.15: Moto2 – gara

Ore 6.15 – Paddock Live Gara

Ore 6.30: Grid

Ore 7: MotoGP – gara

Ore 8: Zona Rossa

Ore 9: Race Anatomy MotoGP

MotoGP Giappone in Radio

La radiocronaca diretta della gara verrà trasmessa da Rai Radio Uno, ma è possibile anche seguirla tramite la pagina ufficiale del MotoGP (previa registrazione). Per ascoltare la radiocronaca su questa pagina, è sufficiente cliccare sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso. Così facendo potrai seguire la radiocronaca della gara sulle frequenze di Rai Radio Uno.